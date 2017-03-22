Минкомсвязи предложило разрешить свастику в кино и учебниках

Минкомсвязи предложило разрешить показывать нацистскую символику в кино, учебниках, книгах и так далее. Ведомство подготовит проект федерального закона. Уведомление об этом размещено на сайте нормативных правовых актов.

«В соответствии с действующим законодательством, правонарушением является любое публичное демонстрирование нацистской символики или атрибутики, что не позволяет эффективно применять данную законодательную норму, поскольку по формальному признаку под нее подпадает, например, любая кино- и телепродукция о Великой Отечественной войне», — говорится в описании проблемы.