Фийона заподозрили в получении денег за организацию встреч с Путиным
Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон получил 50 тысяч долларов за организацию встреч представителей бизнеса с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в номере от 22 марта сообщает французская газета Le Canard Enchaîné.
Издание утверждает, что в 2015 году компания Фийона 2F организовала встречи с Путиным для ливанского миллиардера Фуада Махзуми и гендиректора Total Патрика Пуянне. Переговоры Путина и Пуянне состоялись в ходе Петербургского международного экономического форума.
Для этого Фийон, по версии газеты, использовал свои связи, накопленные за то время, когда он был премьер-министром.
Публикации Le Canard Enchaîné уже стали поводом для другого расследования в отношении Фийона. В начале 2017 года издание выяснило, что жена политика Пенелоп Фийон лишь номинально числилась его помощником и получала зарплату, хотя на самом деле не выполняла никакой работы. 14 марта Фийону официально предъявили обвинения в растрате.
Фийон — один из фаворитов предвыборной гонки, но после предъявления обвинения его рейтинг значительно упал. Сейчас только 17 процентов французов готовы проголосовать за него в первом туре. Главным претендентом на победу является Эммануэль Макрон.