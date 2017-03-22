Фийона заподозрили в получении денег за организацию встреч с Путиным

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон получил 50 тысяч долларов за организацию встреч представителей бизнеса с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в номере от 22 марта сообщает французская газета Le Canard Enchaîné.

Издание утверждает, что в 2015 году компания Фийона 2F организовала встречи с Путиным для ливанского миллиардера Фуада Махзуми и гендиректора Total Патрика Пуянне. Переговоры Путина и Пуянне состоялись в ходе Петербургского международного экономического форума.

Для этого Фийон, по версии газеты, использовал свои связи, накопленные за то время, когда он был премьер-министром.