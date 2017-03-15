Три главных кандидата в президенты Франции оказались под следствием. В чем их подозревают

Все трое главных кандидата в президенты Франции накануне апрельских выборов оказались под следствием. Представителя республиканцев Франсуа Фийона подозревают в расходовании государственных денег на зарплату жене, лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен — в тратах денег Европейского парламента на сотрудников своей партии, а кандидата от партии «Вперед!» Эммануэля Макрона — в коррупции.

Фийон: Пенелопгейт

В конце января 2017 года газета Le Canard Enchainé опубликовала расследование про жену Франсуа Фийона Пенелоп, в котором говорилось, что та получала деньги как помощник мужа, хотя в действительности не работала. С 1986-го по 2013 год она получила 680 тысяч евро. Кроме того, выяснилось, что она получала зарплату в журнале, который принадлежит другу Фийона, хотя там вышли всего несколько ее материалов. Также пресса узнала о беспроцентном кредите в 50 тысяч евро, который Фийон взял у этого друга, но не задекларировал.

Франсуа Фийон, которого до «Пенелопгейта» называли Mr. Clean, заявил, что все обвинения — происки конкурентов. Тем не менее, он извинился за трудоустройство жены (хотя, по его словам, это сложившаяся практика, которая только в последнее время стала выглядеть неприемлемой). Пенелоп Фийон утверждает, что помогала своему мужу готовить документы и сортировала почту. Журналисты в этом сомневаются: у нее никогда не было пропуска в парламент и рабочего электронного адреса, а в 2007 году она говорила, что не играет никакой роли в карьере мужа.

После появления публикаций о зарплате жены Франсуа Фийон пообещал сняться с предвыборной гонки, если ему предъявят официальные обвинения. Их предъявили 14 марта, но Фийон передумал. Правда, после «Пенелопгейта» его рейтинг снизился: по результатам опросов, он проигрывает уже в первом туре.

Марин Ле Пен: помощники

Сторонники Марин Ле Пен расклеивают плакаты Фото: Robert Pratta / Reuters / Scanpix / LETA

Лидера «Национального фронта» подозревают в том же самом, в чем и Франсуа Фийона — в подозрительных выплатах своим помощникам. У Марин Ле Пен, как и у других депутатов Европейского парламента, есть ассистенты. Как выяснилось, ее помощница Катрин Гризе, которая одновременно работала в «Национальном фронте», в 2014 году провела в здании парламента в Страсбурге всего три часа.

Европарламент потребовал вернуть выплаченные ей 300 тысяч евро, Ле Пен отказалась. Европейские чиновники также требуют вернуть 40 тысяч, выплаченные другому помощнику Ле Пен, который на самом деле был ее личным охранником.

Самой Ле Пен по этому делу обвинений не предъявлено, а поскольку расследование эпизодов с трудоустройством помощников началось еще в 2015 году, сейчас на рейтинге Марин Ле Пен это не отразилось: по данным опросов, она проходит во второй тур.

Макрон: поездка в Лас-Вегас

В 2016 году Эммануэль Макрон ездил выступать на IT-конференцию CES в Лас-Вегасе. Его речь была запланирована в рамках мероприятия France Tech Night, которое организовывало пиар-агентство Havas.

Как уверяет газета Le Canard Enchainé, Havas получило от министерства экономики, которое возглавлял Макрон, заказ на проведение мероприятия без проведения тендера. На France Tech Night потратили около 400 тысяч евро.

Эммануэль Макрон Фото: Charles Platiau / Reuters / Scanpix / LETA

Правоохранительные органы 13 марта начали предварительное расследование. Представитель Эммануэля Макрона заявил, что самому политику ничего не грозит, поскольку об организации мероприятия договаривалась правительственное агентство Business France.

По результатам опросов, Эммануэль Макрон выходит во второй тур вместе с Марин Ле Пен. В первом туре он набирает чуть меньше нее.