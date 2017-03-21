Вывесившего флаг Украины аспиранта МГУ и корреспондента УНИАН задержали во время интервью

Журналист украинского информагентства УНИАН Роман Цимбалюк и аспирант истфака МГУ, вывесивший флаг Украины во время празднования годовщины присоединения Крыма к РФ, были задержаны во время интервью. Об этом сообщил в фейсбуке сам Цимбалюк.

«Прекрасное интервью закончилась приездом полиции», — написал он. Из сообщения журналиста следует, что задержаны они были на территории МГУ.

«Нас задержали, везут в местное отделение полиции проверять „законность“ съемки», — сообщил Цимбалюк.