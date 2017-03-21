Вывесившего флаг Украины аспиранта МГУ и корреспондента УНИАН задержали во время интервью
Журналист украинского информагентства УНИАН Роман Цимбалюк и аспирант истфака МГУ, вывесивший флаг Украины во время празднования годовщины присоединения Крыма к РФ, были задержаны во время интервью. Об этом сообщил в фейсбуке сам Цимбалюк.
«Прекрасное интервью закончилась приездом полиции», — написал он. Из сообщения журналиста следует, что задержаны они были на территории МГУ.
«Нас задержали, везут в местное отделение полиции проверять „законность“ съемки», — сообщил Цимбалюк.
18 марта, когда около МГУ проходил концерт в честь годовщины присоединения Крыма, аспирант истфака МГУ (его имя СМИ не сообщали) вывесил из окна флаг Украины. Позже он объяснил «Медузе», что хотел привлечь внимание к плохим условиям проживания в общежитии.
После этого к нему пришли несколько человек в штатском (предположительно, сотрудники ФСБ). По его словам, они изъяли у него ноутбук и другую технику, угрожали возбуждением дела по «экстремистским» статьям и применяли к нему физическую силу, а также вынудили подписать бумагу о готовности сотрудничать со спецслужбами.