Участника теракта на Дубровке приговорили к 19 годам колонии

Судья Московского окружного военного суда Михаил Кудашкин приговорил к 19 годам колонии строгого режима Хасана Закаева, который признан виновным в причастности к теракту в театральном центре на Дубровке в 2002 году.

Сам Закаев на суде признал вину только в перевозке оружия. Он утверждал, что не знал, для чего оно было нужно. Суд посчитал доказанным, что Закаев помогал террористам и причастен к захвату заложников.

Прокуратура просила дать Закаеву 23 года колонии.