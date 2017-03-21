Сотрудники ФСБ избили аспиранта МГУ, который вывесил флаг Украины в годовщину присоединения Крыма

Аспиранта исторического факультета МГУ задержали и избили после того, как он вывесил из окна общежития флаг Украины во время концерта «Весна» в честь присоединения Крыма. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на друга аспиранта, пожелавшего остаться анонимным. Имя аспиранта также не раскрывается.

Аспиранта МГУ избили в ОВД за акцию на фестивале в честь Крыма https://t.co/c94pde8a3h Из окна общежития он размахивал флагом Украины pic.twitter.com/TXAoUyX1h6 — Медиазона (@mediazzzona) March 21, 2017

Молодого человека задержали 18 марта в общежитии, к нему пришел майор Беловицкий из ОВД МГУ и трое человек, представившихся сотрудниками ФСБ. У аспиранта забрали фотоаппарат, телефон и ноутбук, а затем доставили в ОВД МГУ.

В отделении его ударили ладонью по голове и заостренной шваброй — в туловище. У аспиранта остались порезы и ссадины, которые он 20 марта зафиксировал в травмпункте.

После допроса молодого человека заставили написать расписку в том, что он согласен работать осведомителем ФСБ и центра по противодействию экстремизму МВД. Затем его принудили написать в протоколе о задержании, что он размахивал флагом и нецензурно выражался, после чего выписали квитанцию на штраф за мелкое хулиганство.

Молодой человек обратился в Комитет по предотвращению пыток.