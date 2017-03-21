Сотрудники ФСБ избили аспиранта МГУ, который вывесил флаг Украины в годовщину присоединения Крыма
Аспиранта исторического факультета МГУ задержали и избили после того, как он вывесил из окна общежития флаг Украины во время концерта «Весна» в честь присоединения Крыма. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на друга аспиранта, пожелавшего остаться анонимным. Имя аспиранта также не раскрывается.
Аспиранта МГУ избили в ОВД за акцию на фестивале в честь Крыма https://t.co/c94pde8a3h Из окна общежития он размахивал флагом Украины pic.twitter.com/TXAoUyX1h6— Медиазона (@mediazzzona) March 21, 2017
Молодого человека задержали 18 марта в общежитии, к нему пришел майор Беловицкий из ОВД МГУ и трое человек, представившихся сотрудниками ФСБ. У аспиранта забрали фотоаппарат, телефон и ноутбук, а затем доставили в ОВД МГУ.
В отделении его ударили ладонью по голове и заостренной шваброй — в туловище. У аспиранта остались порезы и ссадины, которые он 20 марта зафиксировал в травмпункте.
После допроса молодого человека заставили написать расписку в том, что он согласен работать осведомителем ФСБ и центра по противодействию экстремизму МВД. Затем его принудили написать в протоколе о задержании, что он размахивал флагом и нецензурно выражался, после чего выписали квитанцию на штраф за мелкое хулиганство.
Молодой человек обратился в Комитет по предотвращению пыток.
«Полицейский ушел, а ФСБшники начали допрос с пристрастием — кто такой, на кого работаешь, кто тебе заплатил. Заставили включить ноутбук, рылись в телефоне и фотоаппарате. Особо его не били, в голову только раскрытой ладонью, в корпус несколько раз тыкали заостренной шваброй, от которой остались порезы и ссадины», — рассказал друг аспиранта.