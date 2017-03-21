Чешский зоопарк решил отпилить у носорогов рога, чтобы избежать нападений браконьеров

Зоопарк в чешском городе Двур-Кралове решил отпилить рога у носорогов, чтобы избежать нападений браконьеров. Решение было принято после убийства животного из-за рога во французском зоопарке в начале марта.

В зоопарке пояснили, что ставят безопасность животных на первое место. «Без сомнения, лучше носорог без рога, чем мертвый носорог», — сказано в сообщении. Всего в зоопарке Двур-Кралове живет 21 носорог.

Рога отпиливают бензопилой. Чтобы животные не сопротивлялись, им дают наркоз, однако сама процедура, как подчеркнули в зоопарке, безболезненна: рога носорогов, подобно ногтям и волосам, состоят из кератина.

Отрезанные рога будут храниться в «надежном месте за пределами зоопарка».