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Во французском зоопарке браконьеры застрелили носорога и отпилили у него рог

BBC News
19:23, 7 марта 2017
Надежный источник

Во Франции в зоопарке парка Туари (50 километров к западу от Парижа) в ночь на 7 марта браконьеры убили четырехлетнего самца белого носорога по кличке Ванс и отпилили у него рог.

Животное убили из огнестрельного оружия и затем отпилили передний рог — предположительно, цепной пилой. Забрать второй рог преступникам по неизвестным причинам не удалось.

Двое других носорогов, 37-летняя самка Грейси и пятилетний самец Бруно, не пострадали.

Злоумышленникам удалось пробраться на территорию парка и попасть в скрытое за двумя дверьми помещение с носорогами, хотя в этот момент в парке находились пятеро сотрудников и работала система видеонаблюдения, говорится в сообщении администрации.

«Би-би-си» отмечает, что это, вероятно, первый известный случай убийства носорога браконьерами в европейском зоопарке.

Стоимость килограмма рога носорога, который в некоторых культурах, в том числе в Китае и Вьетнаме, считается целебным, может достигать на черном рынке 60 тысяч долларов, пишет «Би-би-си». Три из пяти видов семейства носороговых из-за охоты и браконьеров находятся на грани исчезновения.
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