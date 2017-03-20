В Польше юриста посадили на четыре года за шпионаж в пользу России
В Варшаве суд приговорил к четырем годам лишения свободы юриста Станислава Ш. за шпионаж в пользу России.
Мужчину, имеющего гражданство Польши и РФ, обвиняли в сотрудничестве с ГРУ в 2012–2014 годы. Суд признал, что он собирал для российской разведки информацию об энергетическом секторе Польши. Кроме того, он занимался пропагандой в интересах РФ, передает TVN24.
Своей вины подсудимый не признал.
Юрист Станислав Ш. был задержан в октябре 2014 года. Судебный процесс начался спустя почти два года. Второй фигурант дела, польский военнослужащий Збигнев И., пошел на сделку со следствием и был приговорен к шести годам лишения свободы в 2016 году.