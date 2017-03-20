В Польше юриста посадили на четыре года за шпионаж в пользу России

В Варшаве суд приговорил к четырем годам лишения свободы юриста Станислава Ш. за шпионаж в пользу России.

Мужчину, имеющего гражданство Польши и РФ, обвиняли в сотрудничестве с ГРУ в 2012–2014 годы. Суд признал, что он собирал для российской разведки информацию об энергетическом секторе Польши. Кроме того, он занимался пропагандой в интересах РФ, передает TVN24.

Своей вины подсудимый не признал.