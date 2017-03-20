Турция заявила о задержании троих граждан ФРГ, связанных с исполнителем теракта на рождественской ярмарке в Берлине

В Турции задержаны трое мужчин, предположительно связанных с исполнителем теракта на рождественской ярмарке в Берлине Анисом Амри. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

Задержанные — граждане ФРГ ливанского происхождения, их зовут Мохаммед Али Хан, Юсеф Дарвиш и Билал Юсеф Махмуд. Они были на прошлой неделе задержаны в стамбульском аэропорту имени Ататюрка, откуда собирались вылететь в Европу, пишет The Hurriyet Daily News.

Как именно задержанные связаны с Анисом Амри, не уточняется.

11 марта в Измире был задержан еще один мужчина, предположительно связанный с Амри. Сообщалось, что он гражданин ФРГ иорданского происхождения, незаконно попавший на территорию Турции.