СБУ подготовила документ о запрете на въезд российской участнице «Евровидения»

Служба безопасности Украины подготовила документ о запрете на въезд в страну представителю России на «Евровидении-2017» Юлии Самойловой. Об этом заявил глава ведомства Василий Грицак.

«На эту минуту решение о ее запрете въезда еще не принято, но, открою тайну — соответствующий документ уже подготовлен», — цитирует его «112 Украина».

«Моя позиция четкая. Я считаю, она не должна приезжать в Украину», — заявил он.

Ранее Грицак заявлял, что у украинских властей есть «много времени до мая», чтобы решить, пустить ли Самойлову в страну.