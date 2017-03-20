СБУ подготовила документ о запрете на въезд российской участнице «Евровидения»
Служба безопасности Украины подготовила документ о запрете на въезд в страну представителю России на «Евровидении-2017» Юлии Самойловой. Об этом заявил глава ведомства Василий Грицак.
«На эту минуту решение о ее запрете въезда еще не принято, но, открою тайну — соответствующий документ уже подготовлен», — цитирует его «112 Украина».
«Моя позиция четкая. Я считаю, она не должна приезжать в Украину», — заявил он.
Ранее Грицак заявлял, что у украинских властей есть «много времени до мая», чтобы решить, пустить ли Самойлову в страну.
Музыкальный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в мае в Киеве. Российская участница Юлия Самойлова в 2015 году выступала в Крыму, прилетев туда из Москвы. Украинское законодательство считает допустимым въезд в Крым лишь с украинской территории; нарушение этих правил является основанием для запрета на въезд в страну.