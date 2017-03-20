Москва начала 1950-х: опубликована вторая часть архива Мартина Манхоффа

В толпе во время парада на Манежной площади

На сайте «Настоящее время» опубликована вторая часть архива американского военного Мартина Манхоффа, который в начале 1950-х годов работал в посольстве США в Москве. В коллекцию вошли цветные фотографии и кинопленки — на них снята повседневная жизнь города.

Архив Мартина Манхоффа был найден в 2016 году, уже после его смерти. Фотографии и кинопленки обнаружил в доме Манхоффа историк Дуглас Смит.

Мартин Манхофф работал в посольстве США в Москве в 1952–1954 годах. Он покинул СССР после обвинений в шпионаже.