Москва начала 1950-х: опубликована вторая часть архива Мартина Манхоффа
Meduza
16:08, 20 марта 2017
На сайте «Настоящее время» опубликована вторая часть архива американского военного Мартина Манхоффа, который в начале 1950-х годов работал в посольстве США в Москве. В коллекцию вошли цветные фотографии и кинопленки — на них снята повседневная жизнь города.
Архив Мартина Манхоффа был найден в 2016 году, уже после его смерти. Фотографии и кинопленки обнаружил в доме Манхоффа историк Дуглас Смит.
Мартин Манхофф работал в посольстве США в Москве в 1952–1954 годах. Он покинул СССР после обвинений в шпионаже.