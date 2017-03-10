На сайте «Настоящее время» опубликован архив Мартина Манхоффа — американского военного, в 1952–1954 годах работавшего в посольстве США в Москве. За годы службы в СССР Манхофф много снимал — как в Москве и Ленинграде, так и в других городах; сохранились, в частности, фотографии его путешествия по Транс-сибирской железной дороге (фотоархив обещают опубликовать двумя частями 20 марта и 3 апреля). В 1954 году Манхоффа выдворили из Советского Союза, обвинив в шпионаже. Архив хранился в его доме в штате Вашингтон и был обнаружен историком Дугласом Смитом летом 2016 года — уже после смерти Манхоффа.