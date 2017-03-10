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истории

Похороны Сталина — с балкона посольства США В архиве американского военного нашлись уникальные кадры из СССР

Настоящее время
12:09, 10 марта 2017

Фото: Douglas Smith / RFE/RL

На сайте «Настоящее время» опубликован архив Мартина Манхоффа — американского военного, в 1952–1954 годах работавшего в посольстве США в Москве. За годы службы в СССР Манхофф много снимал — как в Москве и Ленинграде, так и в других городах; сохранились, в частности, фотографии его путешествия по Транс-сибирской железной дороге (фотоархив обещают опубликовать двумя частями 20 марта и 3 апреля). В 1954 году Манхоффа выдворили из Советского Союза, обвинив в шпионаже. Архив хранился в его доме в штате Вашингтон и был обнаружен историком Дугласом Смитом летом 2016 года — уже после смерти Манхоффа.

Мурманск, Ленинградская улица
Фото: Douglas Smith / RFE/RL

Одной из самых интересных находок стала 15-минутная запись, сделанная Манхоффом 5 марта 1953 года — в день похорон Иосифа Сталина. Посольство США располагалось в то время на Моховой улице, и, установив кинокамеру на балконе, американец смог заснять процессию на Манежной площади. Эти кадры стали единственной неофициальной съемкой похорон Сталина.

Видео из архива Мартина Манхоффа
Настоящее Время