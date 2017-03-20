Минфин повысил прогноз роста ВВП в три раза

Министерство финансов повысило прогноз роста внутреннего валового продукта России в 2017 году с 0,6 процента до 1,5-2 процентов. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на G20 (саммит «Большой двадцатки»).

Силуанов напомнил, что схожие оценки роста ВВП дает и министерство экономического развития РФ.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в середине марта сообщил, что его ведомство ожидает роста российской экономики по итогам 2017 года на 2 процента ВВП вместо ранее прогнозируемых 0,6 процента.