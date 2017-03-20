Европейский университет в Санкт-Петербурге лишили лицензии
Арбитражный суд лишил лицензии Европейский университет в Санкт-Петербурге. Суд удовлетворил иск Рособрнадзора, который обнаружил нарушения в работе вуза.
Университет собирается обжаловать принятое решение. До рассмотрения апелляции оно не вступит в силу.
Претензии Рособрнадзора сводились к одной основной — вопросу количества преподавателей-практиков на факультете политологии. Как рассказал Би-би-си Сергей Привалов, юрист фирмы «ССП-консалт», которая сопровождает процесс, суть вопроса — кого считать «практиками» и какое количество часов преподавания им назначать. «Специальных стандартов для преподавателей-практиков нет, Рособрнадзор не пояснил, как рассчитывать часы», — отметил он.