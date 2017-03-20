Европейский университет в Санкт-Петербурге лишили лицензии

Университет собирается обжаловать принятое решение. До рассмотрения апелляции оно не вступит в силу.

Арбитражный суд лишил лицензии Европейский университет в Санкт-Петербурге. Суд удовлетворил иск Рособрнадзора, который обнаружил нарушения в работе вуза.

Претензии Рособрнадзора сводились к одной основной — вопросу количества преподавателей-практиков на факультете политологии. Как рассказал Би-би-си Сергей Привалов, юрист фирмы «ССП-консалт», которая сопровождает процесс, суть вопроса — кого считать «практиками» и какое количество часов преподавания им назначать. «Специальных стандартов для преподавателей-практиков нет, Рособрнадзор не пояснил, как рассчитывать часы», — отметил он.

Рособрнадзор в декабре 2016 года приостановил действие лицензии Европейского университета в Санкт-Петербурге, однако через несколько дней такое решение было отменено арбитражным судом.

Лицензию приостанавливали на том основании, что вуз не выполнил предписания об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки. Руководство университета утверждало при этом, что у Рособрнадзора почти не осталось претензий к вузу.

Европейский университет в Санкт-Петербурге — один из главных негосударственных вузов России. Он был основан в 1994 году при поддержке первого мэра города Анатолия Собчака.