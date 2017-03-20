Директор ФБР подтвердил расследование вмешательства России в ход выборов
Директор ФБР Джеймс Коуми на слушаниях в Палате представителей США подтвердил, что его ведомство проводит расследование в связи с вмешательством России в ход президентских выборов в США и в том числе проверяет связи окружения Дональда Трампа с Россией.
«Как правило мы никак не комментируем незавершенные расследования, в том числе не подтверждаем, что они ведутся, — заявил Коуми. — Однако иногда, когда этого требует общественный интерес, правила министерства юстиции позволяют нам это сделать».
Вместе с тем Джеймс Коуми уточнил, что не сможет вдаваться в подробности расследования на публичных слушаниях.
Минюст наделил меня полномочиями подтвердить, что ФБР расследует попытки правительства России вмешаться в ход выборов 2016 года и в том числе наличие связей между [Россией] и штабом Трампа (англ. яз.).