Директор ФБР подтвердил расследование вмешательства России в ход выборов

Директор ФБР Джеймс Коуми на слушаниях в Палате представителей США подтвердил, что его ведомство проводит расследование в связи с вмешательством России в ход президентских выборов в США и в том числе проверяет связи окружения Дональда Трампа с Россией.

«Как правило мы никак не комментируем незавершенные расследования, в том числе не подтверждаем, что они ведутся, — заявил Коуми. — Однако иногда, когда этого требует общественный интерес, правила министерства юстиции позволяют нам это сделать».

Вместе с тем Джеймс Коуми уточнил, что не сможет вдаваться в подробности расследования на публичных слушаниях.