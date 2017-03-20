Блогер Норвежский Лесной вышел на Красную площадь с зеленым лицом. Его отвели в ОВД

Блогер Николай Данилов, известный как Норвежский Лесной, был задержан на Красной площади. Его отвели в ОВД «Китай-город» за то, что он вышел на площадь с зеленым лицом.

О задержании сообщил фотокорреспондент Алексей Юшенков. По его словам, Норвежского Лесного забрали в полицию «за нарушение правил нахождения на Красной площади».

Норвежский Лесной рассказал «Медузе», что по дороге в ОВД поговорил с сотрудником полиции, «можно ли находиться на Красной площади в подобном виде, плохо это или хорошо, оскорбительно или не очень».

По словам блогера, в отделении полиции ему сообщили, что «существуют некоторые правила поведения на Красной площади, которые, видимо, запрещают находиться там с зеленым лицом». Норвежский Лесной попросил показать эти правила, но полицейские этого не сделали.

«Мне сказали, что со мной провели уважительную беседу, я сказал, что тоже уважаю их мнение, но я 40 минут потратил на то, чтобы покраситься в зеленый цвет. Я вел себя абсолютно нормально, не выкрикивал лозунгов — просто хотел сделать несколько фотографий. Мы нашли в итоге компромисс — я возвращаюсь на ту же точку, где меня забрали, и продолжаю делать несколько фотографий. Что я и сделал», — заключил Норвежский Лесной.

Лесного забрали в ОВД Китай-Город за нарушение правил нахождения на Красной Площади. Nicholas Danilov Опубликовано Алёшей Юшенковым 20 марта 2017 г.