В Вологде во время концерта группы «Премьер-министр» задержали активиста с плакатом «Пора уходить, Димон»
В Вологде во время концерта группы «Премьер-министр», посвященного годовщине присоединения Крыма к России, задержали активиста Игоря Филиппова с плакатом «Пора уходить, Димон». Как заявили в полиции, он нарушил административное законодательство.
На видео ниже плакат виден на отметке 4:33.
Плакат «Пора уходить, Димон» сделан в стиле главного изображения из расследования Фонда борьбы с коррупцией о «тайной империи» Дмитрия Медведева.
Пока Игорь, будучи юристом, объяснял полицейским, что человек, его права и свободы являются в России высшей ценностью, несколько людей с плакатами «Единой России» дружно покинули мероприятие. Вологжане, пришедшие послушать концерт, жалуются в соцсетях, что пока шел концерт, люди с флагами «Единой России» закрыли им весь обзор — они стояли прямо перед сценой, поэтому вместо «Премьер-министра» зрители вынуждены были смотреть на флаги.