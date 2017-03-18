В Вологде во время концерта группы «Премьер-министр» задержали активиста с плакатом «Пора уходить, Димон»

В Вологде во время концерта группы «Премьер-министр», посвященного годовщине присоединения Крыма к России, задержали активиста Игоря Филиппова с плакатом «Пора уходить, Димон». Как заявили в полиции, он нарушил административное законодательство.

На видео ниже плакат виден на отметке 4:33.

Плакат «Пора уходить, Димон» сделан в стиле главного изображения из расследования Фонда борьбы с коррупцией о «тайной империи» Дмитрия Медведева.