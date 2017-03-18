В России решили изъять из продажи жвачку с заданиями для подростков
Компания Mars, которая производит жвачку Five, решила изъять ее из продажи в России. Потребители жаловались на то, что на упаковке присутствуют задания для подростков вроде «Заберись на самую высокую точку и сделай селфи».
Маркетологи говорят, что целевая аудитория жвачки — подростки. Жвачка Five рекламировалась под слоганом «Правда или действие». На этикетках были размещены задания, которые предлагалось выполнить и опубликовать отчет в соцсетях с тегом #5правдаилидействие. Среди заданий были: «Почеши кому-нибудь спину», «Расскажи в сети о работе своей мечты», «Если бы можно было стать невидимкой, какую шалость ты бы провернул (а)?» и так далее.
Как минимум на Кубани, Сахалине, в Калининградской области и Северной Осетии некоторые потребители и власти обеспокоились подобным маркетингом и стали жаловаться. Осетинское издание назвало жвачки «суицидальными».
Жевачка предлагает почесать кому-нибудь спину #5ПравдаИлиДействие pic.twitter.com/HsworliSZF— чей-то сваг (@_Akso_) March 15, 2017
Правда: работа моей мечты быть ветеринаром. #5ПравдаИлиДействие pic.twitter.com/65JzmRHu36— ̷M̷a̷r̷l̷e̷y̷🌈 (@MadMcCat) March 5, 2017
В результате компания Mars решила прекратить рекламную кампанию «Правда или действие», начатую в феврале, и изъять всю партию с вопросами и заданиями из продажи. Сколько было выпущено упаковок, в компании не сказали. Известно, что на Сахалин было отправлено около 16 тысяч упаковок.