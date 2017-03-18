В России решили изъять из продажи жвачку с заданиями для подростков

Компания Mars, которая производит жвачку Five, решила изъять ее из продажи в России. Потребители жаловались на то, что на упаковке присутствуют задания для подростков вроде «Заберись на самую высокую точку и сделай селфи».

Маркетологи говорят, что целевая аудитория жвачки — подростки. Жвачка Five рекламировалась под слоганом «Правда или действие». На этикетках были размещены задания, которые предлагалось выполнить и опубликовать отчет в соцсетях с тегом #5правдаилидействие. Среди заданий были: «Почеши кому-нибудь спину», «Расскажи в сети о работе своей мечты», «Если бы можно было стать невидимкой, какую шалость ты бы провернул (а)?» и так далее.

Как минимум на Кубани, Сахалине, в Калининградской области и Северной Осетии некоторые потребители и власти обеспокоились подобным маркетингом и стали жаловаться. Осетинское издание назвало жвачки «суицидальными».

В результате компания Mars решила прекратить рекламную кампанию «Правда или действие», начатую в феврале, и изъять всю партию с вопросами и заданиями из продажи. Сколько было выпущено упаковок, в компании не сказали. Известно, что на Сахалин было отправлено около 16 тысяч упаковок.