На митинг в защиту Петербурга пришли три тысячи человек
На митинг в защиту Санкт-Петербурга на Марсовом поле собралось не менее трех тысяч человек, сообщает «Фонтанка».
Участники акции протестуют главным образом против передачи Исаакиевского собора под управление РПЦ. Также на митинге присутствуют противники застройки Пулковской обсерватории и объединения Российской национальной библиотеки и Государственной российской библиотеки.
Сняла панораму. Несколько тысяч человек. pic.twitter.com/dIXwqARUO0— Ксения Клочкова (@bullbullredhag) March 18, 2017
В январе 2017 года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что городские власти передадут Исаакиевский под управление РПЦ. С тех пор петербуржцы несколько раз выходили на акции протеста; сторонники решения властей тоже устраивали пикеты.