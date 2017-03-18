На митинг в защиту Петербурга пришли три тысячи человек

На митинг в защиту Санкт-Петербурга на Марсовом поле собралось не менее трех тысяч человек, сообщает «Фонтанка».

Участники акции протестуют главным образом против передачи Исаакиевского собора под управление РПЦ. Также на митинге присутствуют противники застройки Пулковской обсерватории и объединения Российской национальной библиотеки и Государственной российской библиотеки.