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В Ставропольском крае контрактник на учениях застрелил сослуживца

Интерфакс
09:28, 17 марта 2017
Надежный источник

Военнослужащий-контрактник в Ставропольском крае в ходе учебных стрельб случайно застрелил сослуживца.

По данным источников «Интерфакс Юг», при возвращении с учебных стрельб один военнослужащий случайно выстрелил в шею другому из автомата, ранение оказалось смертельным.

В пресс-службе Южного военного округа подтвердили факт гибели военнослужащего. По словам представителей пресс-службы, контрактник смертельно ранил сослуживца в ходе плановых занятий по огневой подготовке на полигоне.

По предварительной версии, добавили они, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с оружием.

Командованием ЮВО совместно с правоохранительными органами проводится расследование.

Интерфакс
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