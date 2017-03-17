В Ставропольском крае контрактник на учениях застрелил сослуживца

Военнослужащий-контрактник в Ставропольском крае в ходе учебных стрельб случайно застрелил сослуживца.

По данным источников «Интерфакс Юг», при возвращении с учебных стрельб один военнослужащий случайно выстрелил в шею другому из автомата, ранение оказалось смертельным.

В пресс-службе Южного военного округа подтвердили факт гибели военнослужащего. По словам представителей пресс-службы, контрактник смертельно ранил сослуживца в ходе плановых занятий по огневой подготовке на полигоне.

По предварительной версии, добавили они, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с оружием.