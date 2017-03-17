Убийцу режиссера Тамары Якжины посадили на 13 лет

Тушинский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии строгого режима Игоря Дроздова, которого признали виновным в убийстве режиссера-документалиста Тамары Якжины в 2015 году. Приговор был вынесен 16 марта.

Как сказано в сообщении московской прокуратуры, 12 марта 2015 года Дроздов, бывший соседом Якжины, решил «выяснить [с ней] отношения», поскольку она делала ему замечания по поводу курения в подъезде. СК РФ в своем пресс-релизе сообщает, что он «встретил потерпевшую на улице и предложил подвезти ее».

«Между соседями возникла ссора, в ходе которой Дроздов сначала накачал женщину наркотиками, потом влил в рот алкоголь и задушил», — сообщает прокуратура.

После этого Дроздов вывез тело убитой в Подмосковье и захоронил. «Желая скрыть следы преступления и ввести в заблуждение следствие, он несколько раз передвигался по Москве и включал ее мобильный телефон для фиксации адреса», — сообщают в СК.

Дроздов решил продать квартиру Якжины и привлек к этому своего знакомого Романа Фирсова и еще двух человек — Эльмана Карякина и Ирину Еремину. Еремина, представившись в центре предоставления госуслуг Якжиной, сумела получить документы о праве собственности на недвижимость, после чего злоумышленники разместили объявление о продажи квартиры.

В апреле, после возбуждения дела об исчезновения режиссера, все они были задержаны.

Фирсова, Карякина и Еремину признали виновными в приготовлении к совершению мошенничества в особом крупном размере. В сообщении прокуратуры сказано, что Фирсова приговорили к трем годам лишения свободы, а Карякина и Еремина — к двум; СК называет другие сроки: четыре года для Фирсова и три для Ереминой.