В Ленинградской области водителя арестовали за наезд на игравшего у дороги ребенка

Правоохранительные органы Ленинградской области предъявили обвинение в хулиганстве и незаконном лишении свободы водителю, который применил насилие к игравшему у дороги ребенку.Обвиняемый помещен под арест.

Инцидент, который стал поводом для уголовных дел, произошел 9 марта в Приозерске. Два ребенка играли на обочине дороги и целились в проезжающие автомобили, имитируя стрельбу. 54-летний Владимир Бельский, увидев поведение детей, поехал на машине за ними и задел одного из детей, пишет 47news.

Затем он вышел из машины, вызвал полицию и заставил пострадавшего 10-летнего мальчика стоять на коленях до приезда полицейских. У ребенка было диагностировано сотрясение мозга. Инцидент был заснят на видео камерой наблюдения.

Родители пострадавшего ребенка обратились в полицию. 15 марта водителя задержали, а на следующий день состоялось закрытое заседание суда по вопросу о мере пресечения для обвиняемого.