Полиция возбудила дело о хищении 700 миллионов рублей на рекламе в московском метро

Возбуждено уголовное дело о хищении 729 миллионов рублей при выполнении контракта по размещению рекламы в московском метро. Об этом со ссылкой на постановление о возбуждении дела по статье «Мошенничество» пишет «Интерфакс».

Дело завели против компании «Авто Селл», которая занималась рекламой в метро с 2011 по 2015 годы. Метрополитен заявил, что последние три месяца до расторжения договора «Авто Селл» не переводила средства на счет подземки, но продолжала размещать рекламу.

Есть ли в деле подозреваемые из числа руководителей рекламного агентства, не уточняется.