Полиция возбудила дело о хищении 700 миллионов рублей на рекламе в московском метро
Возбуждено уголовное дело о хищении 729 миллионов рублей при выполнении контракта по размещению рекламы в московском метро. Об этом со ссылкой на постановление о возбуждении дела по статье «Мошенничество» пишет «Интерфакс».
Дело завели против компании «Авто Селл», которая занималась рекламой в метро с 2011 по 2015 годы. Метрополитен заявил, что последние три месяца до расторжения договора «Авто Селл» не переводила средства на счет подземки, но продолжала размещать рекламу.
Есть ли в деле подозреваемые из числа руководителей рекламного агентства, не уточняется.
Контракт московского метро с «Авто Селл» был расторгнут в июле 2015 года. После этого метрополитен добился в арбитражном суде взыскания с фирмы 729 миллионов рублей (сумма полностью совпадает с заявленной в уголовном деле) долга и еще почти 400 миллионов неустойки. О выплате компенсации ничего не сообщалось.
Затем «Авто Селл» добилась признания себя банкротом и подала встречный иск о взыскании с метрополитена более двух миллиардов рублей. Этот иск был отклонен в конце 2016 года.