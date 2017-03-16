Ищете автосервис, где не обманут? Вам сюда carfix.ru

На Сахалине солдаты убили сослуживца из-за мобильного телефона

Главное военное следственное управление СК РФ
14:17, 16 марта 2017
Надежный источник

Следственный комитет возбудил уголовное дело против двух рядовых из воинской части на Сахалине, которые убили сослуживца из-за долга за мобильные телефоны.

Как сообщает Главное военное следственное управление СК, убийство произошло 11 марта. Рядовые Николай Любин и Евгений Кладов были должны сослуживцу деньги за мобильный телефон, и чтобы не отдавать долг, семь раз ударили его ножом.

Региональные СМИ связывали преступление с тем, что погибший перепродал другим солдатам телефоны дороже, чем купил.

В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Главное военное следственное управление СК РФ

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться