На Сахалине солдаты убили сослуживца из-за мобильного телефона
Следственный комитет возбудил уголовное дело против двух рядовых из воинской части на Сахалине, которые убили сослуживца из-за долга за мобильные телефоны.
Как сообщает Главное военное следственное управление СК, убийство произошло 11 марта. Рядовые Николай Любин и Евгений Кладов были должны сослуживцу деньги за мобильный телефон, и чтобы не отдавать долг, семь раз ударили его ножом.
Региональные СМИ связывали преступление с тем, что погибший перепродал другим солдатам телефоны дороже, чем купил.
В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения.