На Сахалине солдаты убили сослуживца из-за мобильного телефона

Следственный комитет возбудил уголовное дело против двух рядовых из воинской части на Сахалине, которые убили сослуживца из-за долга за мобильные телефоны.

Как сообщает Главное военное следственное управление СК, убийство произошло 11 марта. Рядовые Николай Любин и Евгений Кладов были должны сослуживцу деньги за мобильный телефон, и чтобы не отдавать долг, семь раз ударили его ножом.

Региональные СМИ связывали преступление с тем, что погибший перепродал другим солдатам телефоны дороже, чем купил.