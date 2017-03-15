17 февраля 2017 года военнослужащий подмосковной дивизии имени Дзержинского выбросился из окна казармы — больше двух недель он лежит в больнице с компрессионными переломами позвоночника. Солдат-срочник говорит, что у него вымогали деньги за якобы пропавшие из его каптерки вещи; его родители считают, что он попытался покончить с собой, не выдержав давления. «Радио Свобода» нашла еще два похожих случая в российской армии, которые закончились смертью служащих; в каждом из них родственники погибших тоже говорят о вымогательствах.

Аркадий Б., 5-я рота в/ч 3186 дивизии имени Дзержинского

За два месяца до демобилизации Аркадий (фамилия солдата-срочника в тексте «Радио Свобода» не приводится) выпрыгнул из окна 3-го этажа казармы. Бушлат смягчил удар, и он не получил травм, опасных для жизни. Врачи утверждают, что Аркадий сможет восстановиться после компрессионных переломов позвоночника и будет ходить.

Сам он рассказал, что у него вымогали деньги — 110 тысяч рублей за якобы украденные из каптерки, где жил Аркадий, вещи. «Нашли, понимаешь, наивного дурачка… Гоняли сильно, да, но не били, руками не трогали», — рассказывает он. По словам матери Аркадия, он не раз жаловался психологу части на неуставные отношения и мелкие поборы и рассказывал о том, что у него вымогают деньги, когда звонил домой. В конце концов от него потребовали крупную сумму за вещи, пропавшие из каптерки (по утверждению женщины, на самом деле ничего не украли).

Мать Аркадия утверждает, что более половины состава роты, где служил ее сын, — уроженцы Северного Кавказа. Оттуда же родом и старший сержант и капитан роты, которых из части уже перевели.

Илья Горбунов, в/ч 32010 Кантемировской дивизии

6 февраля 2017 года 19-летний солдат-срочник Илья Горбунов, согласно официальной версии, перевернулся на танке Т-80 по дороге с полигона и утонул. В танке он находился один, хотя в экипаже должно быть не менее трех бойцов. Родственники Горбунова рассказывают, что он жаловался на побои и вымогательства в части.

За день до смерти он писал родственникам, что во время его дежурства из части пропал ноутбук, и возместить его стоимость должен был Горбунов. Ранее он говорил, что от него требовали вернуть часть крупной суммы, пропавшей из бушлата прапорщика. Сестра Ильи Мария говорит, что ее брата не раз били вместе с другим срочником, погибшим в январе 2017-го (его фамилия в материале не приводится).

Родственники Горбунова узнали от сослуживцев, что его избили трое служащих по контракту и закинули в танк, который затем спихнули в ров. Официальной версии о смерти солдата они не верят и требуют расследовать инцидент.

Николай Курасов, в/ч 71289, Приморский край

22 июня 2015 года военнослужащий ВДВ Николай Курасов повесился в воинской части в Уссурийске. Курасов мечтал служить в армии и считал себя избранным, потому что попал в ВДВ, но в роте столкнулся с дедовщиной — у него вымогали деньги и избивали. Николая невзлюбил сослуживец Рамиль Багаутдинов за то, что тот отказывался подчиняться, ходить в наряд вместо Багаутдинова и чистить ему обувь.

За несколько дней до смерти Курасов сбежал из расположения роты в Уссурийск, но его быстро нашли и вернули в часть. Тогда к нему приехали родители. Курасов рассказал им, что «деды» в роте избивают солдат, только поступивших на службу, — бьют через матрас и по шее, чтобы не было следов. Николай говорил, что не собирается терпеть унижения и «стирать одежду дембелям». Мать Курасова рассказывает, что ей пообещали перевести сына в другую роту.

Через три дня после встречи с родителями Курасова нашли повешенным. Родные говорят, что ему подбросили семь тысяч рублей и выставили стукачом и вором. Мать Курасова уверена, что его убили, а самоубийство сымитировали. По делу Курасова был суд, Рамиль Багаутдинов получил два года колонии за неуставные отношения и призывы к возбуждению ненависти по национальному признаку. Известно, что Багаутдинов открыто говорил в части, что ненавидит русских.