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Литературного критика Александра Гаврилова допросили в СК

Meduza
21:14, 15 марта 2017
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Литературного критика Александра Гаврилов 15 марта допросили в Следственном комитете. Он сообщил в фейсбуке, что допрос продолжался пять часов.

О чем именно шла речь на допросе, критик не написал. О том, что ему вручили повестку на допрос 15 марта, он ранее рассказывал «Открытой России».

10 марта дома у Александра Гаврилова прошел обыск. Он был связан с делом Александрины Маркво, жены соратника Алексея Навального Владимира Ашуркова. 

Следствие считает, что компания Маркво «Бюро17» присвоила деньги, полученные от московских властей на проведение мероприятий, в том числе фестиваля «Книги в парках». Маркво, которая вместе с мужем находится в Великобритании, заочно арестована.

После обысков Гаврилов рассказал «Медузе», что в 2012 году оказывал проекту «Книги в парках» консультационную и организационную поддержку.

Следствие по делу Александрины Маркво активизировалось после того, как Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о «тайной империи» Дмитрия Медведева, писал РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования. Обыски прошли, помимо Гаврилова, у троих сотрудников «Бюро17».
Еще несколько обысков были проведены в рамках дела о сборе средств на мэрскую кампанию Навального 2013 года, подозреваемыми по которому проходят Владимир Ашурков, Николай Ляскин и Константин Янкаускасом.
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