У литературного критика Александра Гаврилова провели обыск по делу жены соратника Навального

У литературного критика Александра Гаврилова провели обыск по делу Александрины Маркво, жены Владимира Ашуркова — соратника Алексея Навального.

Как рассказал Гаврилов «Медузе», утром 10 марта к нему пришли три человека: сотрудник ФСБ, следователь из СК и полицейский. Обыск продолжался шесть часов. У Гаврилова забрали ноутбук и телефон, но ему оставили настольный компьютер. Критик отметил, что сотрудники были «очень милы», а обыск «совсем не был похож на обыск ради устрашения».

В 2012 году, по словам Гаврилова, он оказывал консультационную и организационную поддержку проекту «Книги в парках», в который его позвала Маркво.

Александрина Маркво обвиняется в мошенничестве: как считают следователи, ее компания «Бюро17» присвоила деньги, полученные от московских властей на проведение мероприятий, в том числе фестиваля «Книги в парках». Маркво заочно арестована. Вместе с мужем Владимиром Ашурковым, исполнительным директором Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, она получила убежище в Великобритании.

Как пишет РБК, Следственный комитет РФ начал активнее расследовать дело Александрины Маркво после того, как ФБК опубликовал расследование о «тайной империи» Дмитрия Медведева. Помимо Гаврилова, обыски прошли также у троих сотрудников «Бюро17».

Кроме того, по данным РБК, 10 марта СК вызвал на допросы шесть человек по делу о сборе средств на мэрскую кампанию Навального 2013 года (Ашурков проходит подозреваемым по делу наряду с Николаем Ляскиным и Константином Янкаускасом). Всего по этому делу были допрошены несколько сотен человек, переводивших деньги Навальному.