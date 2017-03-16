Хакеры активизировали атаки на компьютеры Госдумы. Единоросам посоветовали меньше пользоваться интернетом

В Государственной думе распространили предупреждение об участившихся хакерских атаках на компьютеры депутатов и сотрудников нижней палаты парламента. Информация об этом была размещена на внутреннем сайте и направлена депутатам от «Единой России». Парламентариям напомнили о недопустимости работы с секретными документами на компьютерах, подключенных к интернету.

Глава управления по информационно-технологическому обеспечению Вячеслав Якушев в письме единоросам рассказал, что в последнее время выросло число заражений при помощи , присланных якобы из налоговой службы или других госорганов.

Сколько именно компьютеров оказалось заражено, не сообщается. Но оповещение депутатам разослали после жалобы замглавы комитета по аграрным вопросам Айрата Хайруллина на странные письма. Сам Хайруллин заверил, что у него «100 процентов не было проблем», потому что «кого может заинтересовать аграрный комитет».