Задержанный по запросу Белоруссии редактор Regnum попросил Путина о политическом убежище
Шеф-редактор агентства Regnum Юрий Баранчик, задержанный в Москве по запросу Белоруссии, попросил президента РФ Владимира Путина предоставить ему политическое убежище в России.
«Это означает, что компетентным органам РФ предстоит вместе с решением вопроса об экстрадиции Баранчика в Белоруссию разрешить вопрос по существу данного ходатайства», — цитирует Regnum адвоката журналиста.
Юрий Баранчик был задержан в ночь на 15 марта в Москве по запросу Белоруссии. В полиции заявили о намерении выдать его этой стране, поскольку он объявлен в международный розыск.
В Regnum полагают, что Баранчик проходит по тому же делу, что и авторы агентства Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко, которых обвиняют в разжигании межнациональной розни, и считают дело политически мотивированным.
Министр информации Белоруссии Лилия Ананич утверждала, что фигуранты дела подавали «в тенденциозном ключе деятельность главы белорусского государства», писали об «антироссийской политике белорусской власти» и «уходе Беларуси на Запад».