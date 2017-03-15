В Москве по запросу Белоруссии задержан шеф-редактор Regnum
Московская полиция задержала шеф-редактора агентства Regnum Юрия Баранчика, его доставили в РУВД по Дорогомиловскому району. К задержанному не пустили адвоката агентства.
Как предположили в самом Regnum, задержание Баранчика связано с запросом белорусских властей. Ранее агентство сообщало, что белорусские власти считают Баранчика «организатором преступной группы».
Баранчика, как считают в Regnum, могли задержать в рамках того же дела, по которому в Белоруссии проходят авторы агентства Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко. Их обвиняют в разжигании межнациональной розни.