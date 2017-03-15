В США по подозрению во взятках арестованы девять офицеров ВМС, включая адмирала

В качестве взяток, говорится в обвинительном заключении, они получили часы стоимостью 25 тысяч долларов, сигары Cohiba на 2 тысячи долларов и коньяк на ту же сумму.

Задержания прошли 14 марта на территории шести штатов. Среди взятых под стражу отставной контр-адмирал Брюс Лавлес, несколько капитанов ВМС, а также полковник морской пехоты.

Правоохранительные органы США арестовали девять действующих и отставных высокопоставленных офицеров Военно-морских сил по подозрению в получении взяток.

Командование ВМС США сообщило, что фигурантами [коррупционного] расследования являются около 30 адмиралов, имена большинства из них не разглашаются (англ.яз.).

Офицеры ВМС арестованы в рамках дела малайзийского бизнесмена Леонарда Гленна Фрэнсиса, известного как Толстяк Леонардо, расследование которого ведется с 2013 года. Фрэнсис владел компанией, предоставляющей услуги американским кораблям во время зарубежных походов.

Бизнесмен делал офицерам ВМС США дорогие подарки, включая билеты на концерты и спортивные матчи, а также оплату эскорт-услуг и номеров в дорогих отелях, а те во время зарубежных походов направляли военные корабли в порты, с администрацией которых Фрэнсис находился в сговоре. В итоге, как выяснило следствие, ВМС США значительно переплачивали за услуги компании Фрэнсиса.

Бизнесмен был арестован в 2013 году, два года спустя он признал свою вину в планировании преступления и даче взяток в обмен на смягчение наказания. Приговор Фрэнсису пока не вынесен.