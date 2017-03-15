В Молдавии заподозрили сотрудников ФСБ в организации схемы по отмыванию денег

Спецслужбы Молдавии обладают информацией об участии сотрудников ФСБ России в организации схемы по отмыванию денег, через которую были выведены более 22 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных молдавских чиновников.

По словам собеседников агентства, у местных спецслужб есть сведения о конкретных людях из ФСБ, которые предположительно осуществляли отмывание денег вместе с молдавским бизнесменом Вячеславом Платоном (он сейчас находится под арестом в Молдавии).

Сотрудники ФСБ, полагают источники Reuters, могли использовать часть отмываемых денег «для продвижения государственных интересов России».

По мнению высокопоставленных молдавских чиновников, в том числе генпрокурора Эдуарда Харунжена, с целью помешать ходу расследования отмывания денег в последние месяцы были организованы усиленные проверки при пограничном контроле официальных лиц из Молдавии в российских аэропортах (Пограничная служба РФ — подразделение ФСБ).

В связи с проверками 9 марта власти Молдавии передали послу РФ в Кишиневе ноту о злоупотреблениях со стороны пограничников, которые обыскивали молдавских чиновников и ставили под сомнение их личности. Молдавский парламент опубликовал заявление, в котором сказано, что «злоупотребления участились после того, как молдавские следователи обратились к российским властям за информацией о происхождении этих денег».

«Отметим, что расследование также выявило связь между этим делом и попыткой подкупа некоторых депутатов молдавского парламента», — заявили в парламенте.