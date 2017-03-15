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В Молдавии заподозрили сотрудников ФСБ в организации схемы по отмыванию денег

Reuters
14:26, 15 марта 2017
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Спецслужбы Молдавии обладают информацией об участии сотрудников ФСБ России в организации схемы по отмыванию денег, через которую были выведены более 22 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных молдавских чиновников.

По словам собеседников агентства, у местных спецслужб есть сведения о конкретных людях из ФСБ, которые предположительно осуществляли отмывание денег вместе с молдавским бизнесменом Вячеславом Платоном (он сейчас находится под арестом в Молдавии).

Сотрудники ФСБ, полагают источники Reuters, могли использовать часть отмываемых денег «для продвижения государственных интересов России».

По мнению высокопоставленных молдавских чиновников, в том числе генпрокурора Эдуарда Харунжена, с целью помешать ходу расследования отмывания денег в последние месяцы были организованы усиленные проверки при пограничном контроле официальных лиц из Молдавии в российских аэропортах (Пограничная служба РФ — подразделение ФСБ).

В связи с проверками 9 марта власти Молдавии передали послу РФ в Кишиневе ноту о злоупотреблениях со стороны пограничников, которые обыскивали молдавских чиновников и ставили под сомнение их личности. Молдавский парламент опубликовал заявление, в котором сказано, что «злоупотребления участились после того, как молдавские следователи обратились к российским властям за информацией о происхождении этих денег».

«Отметим, что расследование также выявило связь между этим делом и попыткой подкупа некоторых депутатов молдавского парламента», — заявили в парламенте.

О существовании «молдавской схемы» по выводу и отмывании средств из России стало известно в 2014 году. Схема заключалась в следующем: офшорные компании заключали с российскими фирмами-однодневками фиктивные договоры займов, поручителями по этим кредитам выступали граждане Молдавии. После этого компания обращалась в молдавский суд, который взыскивал с должника из РФ задолженность.
Как писал в 2015 году «Коммерсант», в рамках российского расследования был задержан бизнесмен Александр Григорьев, совладелец нескольких обанкротившихся банков, предположительно участвовавших в выводе денег по «молдавской схеме» (всего таких банков было не менее 19). Григорьев, писало издание, подозревается в организации вывода из РФ 46 миллиардов долларов.
В Молдавии расследуется вывод из РФ через Moldindconbank 22 миллиардов долларов. В рамках этого дела в 2016 году были задержаны трое бывших руководителей Национального банка страны; всего были возбуждены дела против 16 судей и четырех судебных исполнителей. Также был руководитель банка бизнесмен Вячеслав Платон. 

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