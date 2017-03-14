Турция запретила въезд послу Нидерландов и объявила о прекращении контактов на высшем уровне
Турция запретила въезд послу Нидерландов, который в настоящий момент находится за пределами страны. Об этом объявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш.
Он также заявил, что Турция прекращает контакты с Нидерландами на высшем уровне до выполнения своих требований.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что страна обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с запретом на въезд в Нидерланды турецким министрам.
Министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что Турция в списке стран, против которых ЕСПЧ выносит больше всего решений, находится «более или менее наверху».
Ранее Нидерланды запретили въезд двум турецким министрам, которые собирались принять участие в митингах с агитацией поддержать конституционный референдум в Турции (его цель — расширить президентские полномочия). Аналогичные акции были запрещены в Германии и Австрии. Президент Турции в ответ сравнил ФРГ с Третьим Рейхом, а Нидерланды объявил наследниками нацистов.