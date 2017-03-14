Разработчик новых налоговых поправок рассказал, кому они нужны. Но не назвал имен

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал, зачем предложил поправки в налоговое законодательство, которые касаются лиц, попавших под санкции Запада.

Макаров напомнил, что в Европе человек считается налоговым резидентом, даже если он просто зарегистрировал компанию в стране. Жить для этого там необязательно. Но в России отчитываться о доходах и платить налоги должен любой, кто проводит в стране больше полугода. Новые поправки позволят попавшим под санкции лицам не платить налоги в России.

«Подпав под санкции, они не могут жить там, они живут здесь. И по нашему законодательству они наши резиденты», — рассказал Макаров, не уточнив, кого конкретно он имеет в виду.

Он заявил, что новые поправки никак не связаны с попыткой скрыть от российских налоговых органов информацию о зарубежных компаниях и источниках доходов. Такие предположения он назвал бредом.