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Правительство одобрило законопроект о запрете на выезд за рубеж полицейских, имеющих доступ к гостайне

РБК
16:56, 14 марта 2017
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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу бывшего депутата Госдумы Дмитрия Носова о запрете на выезд за рубеж сотрудникам МВД, имеющим допуск к гостайне. Об этом сообщает РБК, в распоряжении которого оказалась копия отзыва.

В правительстве рекомендовали перечислить в законопроекте конкретные должности, на которых полицейские не должны выезжать из России, а также определить страны, на которые предполагается распространить запрет.

При этом «концептуальных замечаний» относительно законодательного запрета на выезд полицейских у комиссии не нашлось.

Депутат Госдумы шестого созыва от ЛДПР Дмитрий Носов (был исключен за увлечение «личным пиаром») внес законопроект о запрете на выезд сотрудников МВД, имеющих доступ к гостайне, в 2015 году. Инициатива предполагает также запретить поступать на службу в полицию тем, кто имеет право на проживание за границей.

В Госдуму отзыв правительства еще не поступил, сообщили два РБК собеседника в комитете по безопасности, отметив, что пока не известно, когда законопроект может быть рассмотрен.

РБК
Весной 2014 года после присоединения Крыма к РФ в МВД, МЧС, Минобороны и других силовых ведомствах были введены негласные ограничения на выезд сотрудников за рубеж. Сообщалось также о запрете на выезд полицейских, имеющих высокую степень доступа к государственной и служебной тайне.
Позже премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что силовики имеют право покидать страну, если не подписывали документов, ограничивающих это право.
В феврале 2015 года появилась информация, что МВД внутренним приказом запретило сотрудникам выезжать за границу за исключением стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии. В ведомстве заявили, что это решение было воспринято сотрудниками «с пониманием». Позже сообщалось, что МВД утвердили список из 30 стран, куда полицейским ездить можно.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что запрет на выезд полицейских, не имеющих доступа к секретным данным (в частности, участковых), кажется избыточным, но в противном случае было бы «неправильно».
Закон «О государственной тайне» позволяет ограничивать право выезда за границу людям, допущенным или допускавшимся к государственной тайне.

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