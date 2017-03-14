Правительство одобрило законопроект о запрете на выезд за рубеж полицейских, имеющих доступ к гостайне

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу бывшего депутата Госдумы Дмитрия Носова о запрете на выезд за рубеж сотрудникам МВД, имеющим допуск к гостайне. Об этом сообщает РБК, в распоряжении которого оказалась копия отзыва.

В правительстве рекомендовали перечислить в законопроекте конкретные должности, на которых полицейские не должны выезжать из России, а также определить страны, на которые предполагается распространить запрет.

При этом «концептуальных замечаний» относительно законодательного запрета на выезд полицейских у комиссии не нашлось.

Депутат Госдумы шестого созыва от ЛДПР Дмитрий Носов (был исключен за увлечение «личным пиаром») внес законопроект о запрете на выезд сотрудников МВД, имеющих доступ к гостайне, в 2015 году. Инициатива предполагает также запретить поступать на службу в полицию тем, кто имеет право на проживание за границей.