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Попавшим под санкции россиянам разрешат не рассекречивать офшоры

Ведомости
06:42, 14 марта 2017
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Одобренные комитетом Госдумы по бюджету и налогам поправки позволят попавшим под санкции россиянам не отчитываться о контролируемых иностранных компаниях. Об этом рассказали эксперты «Ведомостей» и «Коммерсанта».

Собеседники изданий заметили, что это ключевое преимущество новой версии законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс. Без таких поправок люди из санкционных списков должны были бы до 30 апреля 2017 года сообщить в ФНС об офшорных трастах и других компаниях, а потом заплатить налоги с полученной прибыли.

Полученные российскими ведомствами данные могли бы быть потом переданы за рубеж по программе автоматического обмена налоговой информацией, которая заработает с 2018 года.

В чьих конкретно интересах принимаются поправки, неизвестно. Они будут добавлены ко второму чтению в законопроект Минфина, но в ведомстве заявили, что не имеют отношения к депутатской инициативе.

О специальных налоговых послаблениях для попавших под санкции лиц стало известно 13 марта. Поправки предложил принять глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Если они будут одобрены Госдумой, то те, кто из-за санкций вынужден все время находиться в России, смогут не отчитываться о налогах перед ФНС, как того требует действующий закон. Но это будет возможно только в том случае, если попавший под санкции человек одновременно отчитывается о налогах в какой-либо другой стране.

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