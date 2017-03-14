Попавшим под санкции россиянам разрешат не рассекречивать офшоры

Одобренные комитетом Госдумы по бюджету и налогам поправки позволят попавшим под санкции россиянам не отчитываться о контролируемых иностранных компаниях. Об этом рассказали эксперты «Ведомостей» и «Коммерсанта».

Собеседники изданий заметили, что это ключевое преимущество новой версии законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс. Без таких поправок люди из санкционных списков должны были бы до 30 апреля 2017 года сообщить в ФНС об офшорных трастах и других компаниях, а потом заплатить налоги с полученной прибыли.

Полученные российскими ведомствами данные могли бы быть потом переданы за рубеж по программе автоматического обмена налоговой информацией, которая заработает с 2018 года.

В чьих конкретно интересах принимаются поправки, неизвестно. Они будут добавлены ко второму чтению в законопроект Минфина, но в ведомстве заявили, что не имеют отношения к депутатской инициативе.