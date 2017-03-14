«Ельцин-центру» из-за долгов ограничили подачу горячей воды, но там этого не заметили

Коммунальные службы ограничили подачу горячей воды и тепла в «Ельцин-центр» в Екатеринбурге.

Такое решение, сообщила пресс-служба Свердловского филиала «Энергосбыт Плюс», было принято из-за долга в 3,3 миллиона рублей, возникшего у ЗАО «Клаас-Строй» — управляющей компании «Ельцин-центра» и бизнес-центра «Демидов».

«Нельзя точно сказать, у кого возник долг — у культурного центра или бизнес-центра, поэтому мы ввели ограничение в двух организациях „Клаас-Строя“», — сообщила пресс-служба энергетической компании.

Долг, пояснили представители филиала «Энергосбыт Плюс», возник у «Клаас-Строя» за январь. Управляющая компания уже перечислила 2 миллиона рублей, однако до полного погашения задолженности ограничения на подачу горячей воды и тепла сниматься не будут.

В «Ельцин-центре», в свою очередь, утверждают, что ограничения подачи горячей воды и тепла их не коснулись.

«С „Энергосбытом“ „Ельцин-центр“ работает через подрядчика, и задолженностей на данный момент у нас нет. Поэтому центр работает в штатном режиме, проблем с теплом и горячей водой у нас тоже нет», — сказала пресс-секретарь центра Елена Волкова.