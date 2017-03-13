В Орловской области троих баптистов оштрафовали по статье из «пакета Яровой»
В Орловской области суд оштрафовал троих баптистов, сообщают «Орловские новости». Они должны заплатить по пять тысяч рублей. Подсудимых обвиняли в том, что «они незаконно занимались распространением религиозной литературы и приглашали людей на свои религиозные собрания».
В августе 2016 года орловский суд приговорил к 40 тысячам рублей штрафа американца Дональда Оссеваарде, которого также обвинили в баптистских проповедях.
Президент России Владимир Путин подписал так называемый «пакет Яровой» 7 июля. В числе прочего он содержал поправки в КоАП. Согласно им, теперь можно наказывать за миссионерство вне отведенных законом «О свободе совести» мест. За это может быть наложен штраф до 50 тысяч рублей.
В августе 2016 года по этой статье составили протокол на кришнаита, который раздавал литературу, но суд отказался его наказывать. В ноябре в Астрахани оштрафовали местного лидера саентологов. В Санкт-Петербурге преподавателя йоги судили за прочитанную лекцию, но суд отказался признать его виновным. Там же виновным признали главу украинской неканонической церкви.