В Орловской области троих баптистов оштрафовали по статье из «пакета Яровой»

В Орловской области суд оштрафовал троих баптистов, сообщают «Орловские новости». Они должны заплатить по пять тысяч рублей. Подсудимых обвиняли в том, что «они незаконно занимались распространением религиозной литературы и приглашали людей на свои религиозные собрания».

В августе 2016 года орловский суд приговорил к 40 тысячам рублей штрафа американца Дональда Оссеваарде, которого также обвинили в баптистских проповедях.