В Ивановской области после убийства женщины бывшим мужем завели дело на полицейских. Они проигнорировали ее заявление об угрозах

Управление СК РФ по Ивановской области возбудило уголовное дело в отношении полицейских, которые проигнорировали заявление женщины о побоях и угрозах стороны бывшего гражданского мужа. Через две с половиной недели после подачи заявления мужчина убил женщину.

Дело возбуждено по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» (часть 2 статьи 293 УК РФ).

По данным СК, 16 февраля 28-летняя жительница Комсомольска написала в полицию на своего бывшего сожителя, мужчину 62 лет. Она заявила, что он бил ее и угрожал убить; кроме того, она сообщила, что он хранит оружие и боеприпасы.

В СК утверждают, что полицейские не зарегистрировали ее заявления и не провели проверку, хотя и выезжали к ней домой. 28 февраля женщина пожаловалась в прокуратуру на бездействие полиции.

Как сообщало издание IvanovoNews, 5 марта женщина вместе со своим новым молодым человеком пришла в свой бывший дом, чтобы забрать вещи. В этот момент туда пришел ее бывший муж и открыл по ним огонь из обреза, ранив обоих; женщина умерла в больнице. После этого мужчина застрелился.