В Хабаровске начался суд над подростками-живодерами
В Индустриальном суде Хабаровска началось рассмотрение уголовного дела о жестоком обращении с животными, обвиняемыми по которому проходят две несовершеннолетние девушки и 18-летний молодой человек.
Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме. Перед зданием суда собрались активисты с баннером «Живодерок в тюрьму».
Двум девушкам и молодому человеку предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих, а также возбуждении ненависти или вражды. Все подсудимые находятся в СИЗО, их имена не разглашаются.
Расследование дела хабаровских живодеров началось после публикаций на форуме «Двач» в октябре 2016 года. Вскоре после этого следователи задержали двух девушек, а потом и молодого человека, который, как утверждается, помогал одной из них записать видео издевательств над мужчиной.
В феврале 2017 года стало известно, что все фигуранты уголовного дела признали вину.