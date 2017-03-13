В Хабаровске начался суд над подростками-живодерами

В Индустриальном суде Хабаровска началось рассмотрение уголовного дела о жестоком обращении с животными, обвиняемыми по которому проходят две несовершеннолетние девушки и 18-летний молодой человек.

Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме. Перед зданием суда собрались активисты с баннером «Живодерок в тюрьму».

Двум девушкам и молодому человеку предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих, а также возбуждении ненависти или вражды. Все подсудимые находятся в СИЗО, их имена не разглашаются.