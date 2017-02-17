Фигуранты дела об издевательствах над животными в Хабаровске признали вину

РИА Новости
07:11, 17 февраля 2017
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Трое жителей Хабаровска, обвиняемые в издевательствах над животными, во время следствия признали свою вину по всем пунктам, заявил прокурор отдела управления Генпрокуратуры РФ в ДФО Игорь Острянин.

Психолого-психиатрическая экспертиза, добавил представитель прокуратуры, установила, что обвиняемые осознавали свои действия и могли управлять ими.

Дело об издевательствах над животными направлено в суд, сообщил Острянин. В ближайшее время суд должен назначить дату начала процесса и решить вопрос о мере пресечения для обвиняемых, которые сейчас находятся под стражей.

«На стадии расследования обвиняемые признавали свою вину частично, а когда обвинение было утверждено в окончательной редакции, они признали свою вину по всем вмененным эпизодам», — сказал Острянин.

РИА Новости
Сообщения о двух жительницах Хабаровска, которые издеваются над бездомными животными и убивают их, появились в соцсетях в октябре. 19 октября одна из подозреваемых, пытавшаяся покинуть Хабаровск, была задержана в аэропорту Новосибирска, вскоре под стражу была взята и вторая фигурантка дела.
Имена девушек, подозреваемых в жестоком обращении с животными, не разглашаются, так как они являются несовершеннолетними.
Кроме жестокого обращения с животными жительниц Хабаровска обвиняют в разбойном нападении, оскорблении чувств верующих из-за публикаций в интернете и возбуждении ненависти либо вражды за видеоролик с издевательствами над бездомным. 
По самому серьезному из предъявленных обвинений — разбой, совершенный группой лиц (часть 2 статьи 162 УК РФ), — девушкам грозит до десяти лет лишения свободы.
Фигурантом дела также является 18-летний житель Хабаровска, сообщает РИА Новости, не уточняя, в чем именно его обвиняют.

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