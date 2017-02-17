Фигуранты дела об издевательствах над животными в Хабаровске признали вину

Трое жителей Хабаровска, обвиняемые в издевательствах над животными, во время следствия признали свою вину по всем пунктам, заявил прокурор отдела управления Генпрокуратуры РФ в ДФО Игорь Острянин.

Психолого-психиатрическая экспертиза, добавил представитель прокуратуры, установила, что обвиняемые осознавали свои действия и могли управлять ими.

Дело об издевательствах над животными направлено в суд, сообщил Острянин. В ближайшее время суд должен назначить дату начала процесса и решить вопрос о мере пресечения для обвиняемых, которые сейчас находятся под стражей.