Фигуранты дела об издевательствах над животными в Хабаровске признали вину
Трое жителей Хабаровска, обвиняемые в издевательствах над животными, во время следствия признали свою вину по всем пунктам, заявил прокурор отдела управления Генпрокуратуры РФ в ДФО Игорь Острянин.
Психолого-психиатрическая экспертиза, добавил представитель прокуратуры, установила, что обвиняемые осознавали свои действия и могли управлять ими.
Дело об издевательствах над животными направлено в суд, сообщил Острянин. В ближайшее время суд должен назначить дату начала процесса и решить вопрос о мере пресечения для обвиняемых, которые сейчас находятся под стражей.
«На стадии расследования обвиняемые признавали свою вину частично, а когда обвинение было утверждено в окончательной редакции, они признали свою вину по всем вмененным эпизодам», — сказал Острянин.