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Бывший полицейский, устроивший гонки в аэропорту Казани, избежал уголовного наказания

Бизнес Online
14:50, 13 марта 2017
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Бывший сотрудник полиции Руслан Нуртдинов, устроивший в декабре гонки на автомобиле внутри терминала казанского аэропорта, не будет привлечен к уголовной ответственности. Об этом заявил замначальника управления ГИБДД по Татарстану Рустам Ибрагимов на заседании республиканского парламента.

Нуртдинов лишен водительских прав, а также приговорен за хранение и перевозку наркотических средств к административному аресту на 15 и 12 суток соответственно.

«Веса [наркотиков], к сожалению, не хватило для уголовной статьи», — добавил Ибрагимов.

Полная версия гонки по аэропорту в Казани. Видео с камер аэропорта. СБ аэропорта и ГИБДД отработали на твёрдую 2 🤦🏻‍♂️ Попытки удержать машину руками просто высший пилотаж 🤔

Опубликовано Stas Fedorenkov 22 декабря 2016 г.

Приволжская транспортная прокуратура после задержания Нуртдинова объявила, что в отношении него возбуждены два уголовных дела — по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества).

О закрытии этих дел, равно как и о ходе их расследования, на сайте прокуратуры не сообщается.

Руслан Нуртдинов вечером 21 декабря 2016 года, скрываясь от полицейской погони, въехал на ВАЗ-2115 в терминал казанского аэропорта. Полицейские, дежурившие в терминале, безуспешно пытались его остановить. Задержать Нуртдинова удалось лишь после того, как он выехал из терминала, разбив стеклянную стену. Погоня была заснята камерами наблюдения, видеозапись широко разошлась в интернете.
Нуртдинов, как сообщили представители правоохранительных органов, устроил гонки в терминале, находясь в состоянии наркотического опьянения.
Сумма причиненного аэропорту ущерба предварительно оценивалась в 6 миллионов рублей.
Руслан Нуртдинов до 2000 года работал в МВД, по данным СМИ, он был следователем одного из УВД в Набережных Челнах. В настоящий момент Нуртдинов является совладельцем и гендиректором частного охранного предприятия.

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