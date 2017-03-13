Бывший полицейский, устроивший гонки в аэропорту Казани, избежал уголовного наказания

Бывший сотрудник полиции Руслан Нуртдинов, устроивший в декабре гонки на автомобиле внутри терминала казанского аэропорта, не будет привлечен к уголовной ответственности. Об этом заявил замначальника управления ГИБДД по Татарстану Рустам Ибрагимов на заседании республиканского парламента.

Нуртдинов лишен водительских прав, а также приговорен за хранение и перевозку наркотических средств к административному аресту на 15 и 12 суток соответственно.

«Веса [наркотиков], к сожалению, не хватило для уголовной статьи», — добавил Ибрагимов.

Полная версия гонки по аэропорту в Казани. Видео с камер аэропорта. СБ аэропорта и ГИБДД отработали на твёрдую 2 🤦🏻‍♂️ Попытки удержать машину руками просто высший пилотаж 🤔 Опубликовано Stas Fedorenkov 22 декабря 2016 г.

Приволжская транспортная прокуратура после задержания Нуртдинова объявила, что в отношении него возбуждены два уголовных дела — по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества).

О закрытии этих дел, равно как и о ходе их расследования, на сайте прокуратуры не сообщается.