Осужденная за SMS Оксана Севастиди вышла на свободу
Оксана Севастиди, которую осудили за SMS о передвижениях военной техники в Сочи, покинула СИЗО «Лефортово» в Москве. Об этом сообщил «Медиазоне» адвокат Евгений Смирнов.
7 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Севастиди. Указ вступил в силу 12 марта.
Оксана Севастиди весной 2016 года была приговорена к семи годам колонии по статье о госизмене. Суд признал ее виновной в том, что в 2008 году она отправила знакомому в Грузию несколько SMS, в которых написала о военной технике, провозимой через Сочи.
О приговоре Севастиди широкой общественности стало известно в конце 2016 года, когда о ее деле рассказал «Медузе» адвокат Иван Павлов.
В декабре 2016 года на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин назвал приговор Севастиди «жестким».
Адвокат Егений Смирнов после того, как Путин подписал указ о помиловании, заявил, что он и его подзащитная будут добиваться отмены приговора, так как считают его незаконным.