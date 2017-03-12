Осужденная за SMS Оксана Севастиди вышла на свободу

Оксана Севастиди, которую осудили за SMS о передвижениях военной техники в Сочи, покинула СИЗО «Лефортово» в Москве. Об этом сообщил «Медиазоне» адвокат Евгений Смирнов.

Оксана Севастиди весной 2016 года была приговорена к семи годам колонии по статье о госизмене. Суд признал ее виновной в том, что в 2008 году она отправила знакомому в Грузию несколько SMS, в которых написала о военной технике, провозимой через Сочи.

О приговоре Севастиди широкой общественности стало известно в конце 2016 года, когда о ее деле рассказал «Медузе» адвокат Иван Павлов.

В декабре 2016 года на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин назвал приговор Севастиди «жестким».