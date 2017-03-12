Бой на чемпионате Дагестана по ММА закончился массовой дракой. Результат боя аннулирован

Обновление: Союз ММА России дисквалифицировал дагестанского бойца Азиза Джуманиязова, ударившего соперника после боя, и его команду Dagestan fighters. Результат поединка аннулирован, сообщил ТАСС первый вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

Один из боев открытого чемпионата по смешанным единоборствам в Дагестане завершился массовой дракой с участием тренерского состава и болельщиков.

Драка началась после завершения поединка между Владимиром Минеевым и Азизом Джуманиязовым. Когда спортсмены вставали с пола, Джуманиязов пнул ногой Минеева, а тот в ответ ударил соперника. После этого драке присоединились сторонники обоих бойцов.

Драка на чемпионате Дагестана по ММА. 11.03.17 Республика Дагестан / Republic of Dagestan

Как сообщается на странице дагестанского клуба ММА «Горец» в социальной сети «ВКонтакте», после драки оба спортсмена встретились в подтрибунном помещении «поговорили, извинились друг перед другом и пожали руки».

«К сожалению такие вещи случаются, это спорт, все хотят выиграть, но это конечно не дает повод никому, что бы эмоции возобладали над разумом», — говорится в опубликованном ММА «Горец» сообщении.

Владимир Минеев, в свою очередь, написал в инстаграме, что также считает инцидент на чемпионате в Дагестане исчерпанным.

Руководство Союза ММА России заявило, что «примет серьезное и взвешенное решение по участникам боя в Дагестане», сообщает «Р-Спорт». Перед тем, как принять такое решение, заявил первый вице-президент организации Радмир Габдуллин, Союз ММА просмотрит официальную видеозапись боя.