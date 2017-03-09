Смешанные боевые искусства на Кавказе. Фотоистория Максима Бабенко

Смешанные боевые искусства (MMA) — очень молодой вид спорта, но быстро набирающий популярность. В России MMA особенно распространены на Кавказе, в некоторых регионах, например, в Дагестане или Чечне они едва ли не возведены в культ; это один из главных видов спорта. В сильнейшей бойцовской лиге UFC сейчас выступает более 15 бойцов из Кавказа, а секции MMA есть даже в самых маленьких кавказских городах. Фотограф Максим Бабенко несколько месяцев снимал официальные соревнования и подготовку к ним в кавказских республиках, а «Медуза» выбрала лучшие из его кадров.