истории

Смешанные боевые искусства на Кавказе. Фотоистория Максима Бабенко

Meduza
07:46, 9 марта 2017

Магомед-Расул Хасбулаев по прозвищу «Фродо» против Салмана Жамалдаева. Гран при Ахмат, октябрь 2016 года

Фото: Максим Бабенко

Смешанные боевые искусства (MMA) — очень молодой вид спорта, но быстро набирающий популярность. В России MMA особенно распространены на Кавказе, в некоторых регионах, например, в Дагестане или Чечне они едва ли не возведены в культ; это один из главных видов спорта. В сильнейшей бойцовской лиге UFC сейчас выступает более 15 бойцов из Кавказа, а секции MMA есть даже в самых маленьких кавказских городах. Фотограф Максим Бабенко несколько месяцев снимал официальные соревнования и подготовку к ним в кавказских республиках, а «Медуза» выбрала лучшие из его кадров.

Чеченские бойцы наблюдают за боями на Гран при Ахмат, состоявшемся в октябре 2016 года
Фото: Максим Бабенко
Ставропольский боксер, возвращающийся в раздевалку после боя на турнире «Битва на Кубани», который прошел в июне 2016 года
Фото: Максим Бабенко
Боец из Адыгеи Рустем Жириков проводит тейкдаун (перевод в партер) своего соперника на турнире «Битва на Кубани»
Фото: Максим Бабенко
Секунданты разминают мышцы бойцу в перерыве между раундами во время турнира «Битва на Кубани»
Фото: Максим Бабенко
Помощники снимают перчатки с бойца Камала Ибрагимова после боя на турнире «Битва на Кубани»
Фото: Максим Бабенко
Боец из Якутии по имени Владимир во время утренней тренировки в Махачкале в декабре 2016 года. Для тренировок в Дагестане съезжаются бойцы со всей России
Фото: Максим Бабенко
Вечерняя молитва в бойцовском клубе, которым руководит Абдулманап Нурмагомедов (крайний справа). Абдулманап — отец и тренер Хабиба Нурмагомедова, который должен был в начале марта провести статусный бой с американцем Тони Фергюсоном, но не смог этого сделать из-за ухудшения здоровья во время сгонки веса.
Фото: Максим Бабенко
Бойцы в тренировочном лагере Абдулманапа Нурмагомедова, декабрь 2016 года
Фото: Максим Бабенко
Сын Рамзана Кадырова Ахмат на разминке перед своим боем, состоявшемся на Гран При Ахмат. Бои с участием детей в Грозном были заявлены как показательные, но все равно вызвали критику общественности
Фото: Максим Бабенко
Врачи оказывают помощь бойцу Рустему Жирикову после нокаута на турнире «Битва за Кубань»
Фото: Максим Бабенко
Бойцы из Краснодара и Кабардино-Балкарии после боя на турнире «Битва за Кубань»
Фото: Максим Бабенко
Магомед-Расул Хасбулаев по прозвищу «Фродо» против Салмана Жамалдаева. Гран при Ахмат
Фото: Максим Бабенко
Рамзан Кадыров поздравляет Салмана Жамалдаева с чемпионским поясом
Фото: Максим Бабенко
Бой на турнире по смешанным единоборствам «Битва на Кубани»
Фото: Максим Бабенко