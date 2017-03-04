Российский боец MMA отменил бой за чемпионский титул. Хабиб Нурмагомедов попал в больницу после сгонки веса
Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов отменил бой с американцем Тони Фергюсоном за временный титул чемпиона UFC в легком весе.
Поединок должен был состояться 4 марта. Накануне Нурмагомедов был госпитализирован. По его словам, его состояние здоровья ухудшилось после сгонки веса — одного из этапов подготовки к бою.
После отмены боя Нурмагомедов обратился к болельщикам, заявив, что делал все, что от него зависело, готовясь к бою: «Я делаю все, что могу. Я тренируюсь каждый день с утра до вечера, я живу этим. Я хочу выступать, радовать своих болельщиков. То, что от меня не зависит, я не могу кому-то гарантировать или выполнять.
Фергюсон в твиттере пожелал Хабибу скорейшего выздоровления.
Sorry To My Fans, Not What I Wanted. Get Well @TeamKhabib, Let's Do It Again. Thanks To My Family & Team For The Support & Sacrifice #UFC209— Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) March 3, 2017