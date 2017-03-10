Москва подготовила закон для переселения хрущевок. Власти хотят сносить любые строения в пределах зон «реновации»

В Госдуму внесут законопроект, который упростит процедуру расселения хрущевок в Москве. По информации «Коммерсанта», 10 марта документ предложат на рассмотрения депутаты от столицы Галина Хованская и Владимир Ресин.

Для обсуждения законопроекта 2 марта мэр Москвы Сергей Собянин с заместителями приехал на закрытую встречу с руководством Думы. Там были представлены основные положения документа: он позволит упростить выделение земли, сократить сроки подготовки документации и урегулирует другие детали «реновации» хрущевок.

Как следует из подготовленной мэрией презентации, на строительство каждого нового дома потребуется 1581 день — от предпроектной подготовки до переселения жильцов из хрущевок. Общие затраты на строительство домов и инфраструктуры в мэрии оценивают в 3,5 триллиона рублей.

Всего в столице планируют снести 7934 дома, в которых проживают 1,6 миллиона человек. Собянин также попросил права сносить не только пятиэтажки, но и другие дома, которые попадают в границы района «реновации».