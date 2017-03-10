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Из ФСБ уволили куратора управления экономической безопасности МВД, в котором работал полковник Захарченко

Новая газета
15:59, 10 марта 2017
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Из ФСБ России уволен полковник Сергей Грибанов, который курировал работу нескольких управлений МВД, в том числе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК). Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на источники в ведомстве.

В управлении экономической безопасности МВД работал полковник Дмитрий Захарченко, арестованный за взятку осенью 2016 года. После его ареста «Новая газета» писала о связях Захарченко с сотрудниками управления «М» ФСБ (занимается «конттразведовательным обеспечением» силовых ведомств), в том числе с Сергеем Грибановым и Дмитрием Сениным, который приходится Захарченко шурином.

По информации газеты, после этих публикаций управление собственной безопасности ФСБ начало проверку, по результатам которой Грибанов был выведен за штат.

Полковник Дмитрий Захарченко был арестован в начале сентября 2016 года; при обыске в квартире его родственницы были найдены наличные на общую сумму в 9 миллиардов рублей. Захарченко обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и взятке в 7 миллионов рублей. Своей вины он не признает.
После служебной проверки из управления был уволен начальник Захарченко Александр Тищенко. Управление «Т», в котором работал Захарченко, в конце 2016 года расформировали.
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