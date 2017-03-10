Из ФСБ уволили куратора управления экономической безопасности МВД, в котором работал полковник Захарченко

Из ФСБ России уволен полковник Сергей Грибанов, который курировал работу нескольких управлений МВД, в том числе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК). Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на источники в ведомстве.

В управлении экономической безопасности МВД работал полковник Дмитрий Захарченко, арестованный за взятку осенью 2016 года. После его ареста «Новая газета» писала о связях Захарченко с сотрудниками управления «М» ФСБ (занимается «конттразведовательным обеспечением» силовых ведомств), в том числе с Сергеем Грибановым и Дмитрием Сениным, который приходится Захарченко шурином.

По информации газеты, после этих публикаций управление собственной безопасности ФСБ начало проверку, по результатам которой Грибанов был выведен за штат.