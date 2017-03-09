Uber запретила сотрудникам использовать подставное приложение для борьбы с полицией и чиновниками

Компания Uber ввела полный запрет на использование технологии подмены приложения против представителей государственных органов. Об этом заявил глава службы безопасности Джо Салливан.

Как именно применялась технология Greyball против полиции и чиновников, Салливан не уточнил. При этом он заметил, что потребуется время, чтобы все подразделения Uber начали соблюдать этот запрет.

По словам Салливана, возможность показывать пользователям ненастоящее приложение применяли для тестирования новых функций, защиты водителей от агрессивных клиентов, а также для борьбы с мошенничеством и нарушением правил пользования Uber.